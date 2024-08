Messina, il mistero di madre e figlia trovate morte in casa: sarà l'autopsia a fare luce

Una tragedia della solitudine. Due donne, madre e figlia, di 89 e 62 anni sono state trovate morte nella propria casa, in via del Fante all’Annunziata, a Messina. Nella tarda serata di martedì e fino a notte sono state portate a termine all’interno dello stabile le operazioni della polizia scientifica e del medico legale. Sui corpi delle due donne gli agenti non è stato trovato alcun segno di violenza e nell’appartamento neanche un messaggio d’addio. La casa era in ordine, niente farmaci o tubetti vuoti di medicine nelle vicinanze dei corpi che possano dare contezza immediata di un gesto estremo.

Gli investigatori della polizia stanno indagando in tutte le direzioni ma al momento l’ipotesi più accreditata è che una delle due sia deceduta per cause naturali mentre l’altra sia morta poco dopo per il dolore. Secondo i racconti di qualche vicino di casa, madre e figlia erano molto unite e riservate. Le due donne, religiosissime, conducevano una vita discreta, non uscivano spesso da casa, qualche vicino di casa avrebbe visto la figlia circa tre-quattro giorni fa, poi il silenzio fino a ieri quando c’è stata la macabra scoperta: perché i vicini sentivano del cattivo odore provenire dall’appartamento delle due. Per chiarire cosa sia accaduto realmente il magistrato ha disposto il sequestro delle salme, sulle quali saranno effettuate le autopsie.