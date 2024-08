Vulcano, col quad contro un muro: feriti due turisti

A Vulcano drammatico incidente per due turisti di Milano di 28 e 27 anni. Con un quad noleggiato stavano effettuando un giro turistico e da Gelso rientravano verso il Piano e il Porto. Improvvisamente, per cause che sono in corso di accertamento, il mezzo si è schiantato contro un muro. La ragazza ha fatto un volo di una trentina di metri finendo in un burrone e dopo il recupero, alquanto complicato, non avrebbe riportato gravi conseguenze, anche se avvertiva mal di testa. Il ragazzo, con origini messinesi, è finito contro il muro riportando un trauma facciale e con l'elisoccorso è stato trasferito in un centro specializzato. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che si trovavano lungo la provinciale di Gelso.

Mobilitati i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari della Croce Rossa. Il primo ad essere soccorso è stato il turista disteso a terra vicino al muro e tutto sanguinante. Parecchie difficoltà invece per il recupero della donna finita in fondo alla scarpata e ovviamente con grandissime preoccupazioni per quelle che potevano essere le condizioni. Tra non poche difficoltà sono stati gli stessi vigili del fuoco che si sono calati in fondo al burrone e sono riusciti a riportarla su. La sua fortuna - secondo gli intervenuti - sarebbe stato il fatto che si è rotolata lateralmente per i 30 metri. Più serie sono invece apparse le condizioni del ragazzo. La coppia è stata quindi trasferita nella pista eliportuale dove è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso e quindi ricoverati in ospedali diversi. Il quad finito in fondo al burrone non è stato recuperato, né individuato. Sulla dinamica dell'incidente è scattata l'indagine dei militari dell'arma.