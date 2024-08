Lipari, le vie del centro allagate per le forti piogge: disagi per residenti e turisti

«Meno male che alle Eolie non piove mai o quasi…». Così abitanti ed operatori economici hanno commentato ancora una volta le condizioni in cui dopo l’acquazzone di stamane (18 agosto) si è ritrovata la via Tenente Mariano Amendola. Proprio sott’acqua.

Zona centralissima, sottostante alla banchina di Sottomonastero dove attraccano aliscafi e navi. Dunque in questi giorni d’agosto invasa da turisti molti dei quali si sono meravigliati nel vedere una scena del genere. «Lipari come Venezia», il commento sarcastico di alcuni vacanzieri.

Per abitanti, negozianti, operatori economici e turisti anche difficoltà ad entrare nelle case, nei negozi e al bar. E non è la prima volta. Ogni volta che arriva la pioggia queste sono le conseguenze.

Disagi anche sulla via principale, il corso Vittorio Emanuele dove sono esplosi i tombini ed è fuoriuscito di tutto e c’è voluto l’intervento straordinario degli operatori ecologici per ripulire.

Video notiziarioeolie.it