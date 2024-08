Turista soccorsa a Lipari, si era ferita durante un'escursione alle cave di pomice

A distanza di pochi giorni un'altra turista è stata soccorsa alle cave di pomice. Stavolta ad Acquacalda, nell'ex sede della azienda Italpomice. Si era avventurata lungo l'itinerario pomicifero ma poi forse a seguito di una caduta è rimasta ferita. Lanciato l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco e tra non poche difficoltà per la zona impervia e sono riusciti a trovarla. Intervenuta anche l'ambulanza del 118 e il personale medico l'ha stabilizzata e poi trasferita in ospedale per le cure necessarie.

Foto notiziarioeolie.it