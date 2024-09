Era andato via dalla Sicilia per lavorare: milazzese muore in moto con la compagna

Carmelo Manna, di Milazzo, è morto a Cesena in un incidente stradale, assieme alla compagna, Nadia Storoska.

Manna, residente a Cesena, ma originario di Milazzo, aveva 53 anni. Era in moto, quando si è scontrato con un furgone, sulla via Emilia, ieri (31 agosto) alle 15.30. Con lui viaggiava la compagna, che è morta all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era stata trasportata in condizioni gravissime.

Carmelo Manna era andato via dalla Sicilia quando era ancora giovane. Si era trasferito in Emilia Romagna per lavoro, faceva l'operaio. Prima aveva vissuto a Rimini, dove aveva conosciuto Nadia, e poi si era trasferito a Cesena.