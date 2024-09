Lipari, crolla un pezzo del costone a Capo Rosso

A Lipari, la maggiore isola delle Eolie, è allarme frane. Ce ne sono state a Capo Rosso, a Unci e a Lami. L'ultima è quella di Capo Rosso, in zona pomicifera, dove nei giorni scorsi è crollata una parte notevole del costone che ha fatto arrivare in spiaggia e poi in mare una grande quantità di terra, roccia e pietre, sollevando moltissima polvere. «Si è sfiorata una tragedia – racconta il villeggiante di Messina Luigi Mobilia, avvocato, che ha assistito alla scena -. In questo periodo quella zona è piena di bagnanti, turisti e barche ormaggiate proprio lì sotto, anche se è vietato». Tre turiste, ignare del pericolo e del crollo, sono state viste spingersi fino alla fine delle spiagge ex bianche di pomice, proprio sotto il costone che precede quello crollato, solo per scattare una foto ricordo.

Foto notiziarioeolie.it