Pioggia e grandine a Taormina, fuggi fuggi dalle spiagge

Sono bastati pochi minuti di pioggia e vento per provocare disagi nella circolazione del comprensorio turistico di Giardini - Naxos dove, a seguito del maltempo di pochi momenti fa, è caduto un albero sul raccordo che dalla statale 114 conduce al castello autostradale dell’A18 di Calcarone. Si è provocato il blocco del transito per quanti hanno dovuto imboccare la grande tratta visto che la via è stata chiusa.

Un altro albero, inoltre, dall’area di un rinomato stabilimento balneare è crollato nei pressi della sede dell’Ufficio locale marittimo. In entrambi i luoghi sono in corso le operazioni di sgombero delle strade da parte dei vigili del fuoco. Altri danni si sono verificati a causa della furia del vento. A Taormina centro, inoltre, è caduta anche della grandine. Ad Isolabella, infine, fuggi fuggi generale dei bagnanti dalla spiaggia simbolo della localitá turistica internazionale.