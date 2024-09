Le Eolie spazzate da raffiche di vento a 40 chilometri orari

Le Eolie flagellate da raffiche di vento a 40 chilometri orari. Quasi fermi nei porti aliscafi e traghetti. Già da ieri pomeriggio (9 settembre) erano state sospese le corse per le isole minori. Da Lipari alle 7 per Milazzo è partita la nave della Siremar. Idem da Milazzo con la Nerea che con riserva viaggia solo per Panarea, Ginostra e Stromboli. Alle 17 ripartirà per Milazzo. Dalla Città mamertina alle 13 partirà un aliscafo della Liberty Lines per le Eolie. Sulle sette isole soffia vento forte da ovest-nord-ovest ed il mare è molto mosso. Nel porto di Sottomonastero a Lipari vi sono la nave dei rifiuti e il catamarano della Liberty Lines. In rada nave cisterna della Marnavi, mentre in mattinata da Napoli è giunta altra nave carica di acqua ed è approdata a Bagnamare. I pontili galleggianti di Lipari sono pieni di barche a vela.

Foto notiziarioeolie.it