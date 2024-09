Tempesta di vento e mareggiate alle Eolie, turisti in fuga

Alle Eolie tempesta di vento, a 40 chilometri orari, ed è isolamento o quasi. Viaggia solo la nave della Siremar, andata e ritorno, da e per Milazzo e tra le polemiche.

Già da ieri pomeriggio (12 settembre) sono saltate alcune corse di linea soprattutto per le isole minori. In previsione dell'eccezionale ondata di maltempo prevista per oggi con il mare molto mosso, con onde alte anche 3-4 metri, nella giornata di ieri vi è stata una partenza di massa da parte dei turisti che avevano i viaggi prenotati. Almeno cinquemila sono stati i vacanzieri che hanno anticipato le partenze e lasciato le isole.

Polemico l'ingegnere-albergatore Emanuele Carnevale: «Un disastro annunciato - ha tuonato - peccato. Si sapeva da giorni cosa sarebbe successo e con due navi come la Nerea e la Laurana, cosa ci lasciano a Lipari per venerdì mattina la Pietro Novelli per non dare la garanzia della sua partenza (anche se poi è partita)? Abbiamo svuotato tutte le isole compresa Lipari creando un disservizio enorme con un danno economico enorme ma non solo, anche di immagine. Perchè? Quando con un piano organizzato potevamo utilizzare la Nerea?». Per il forte vento di ponente vi sono state mareggiate nelle isole più esposte, che hanno anche invaso il manto stradale.