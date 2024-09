Ginostra senza energia elettrica: a rischio anche i farmaci della guardia medica

Da oltre 32 ore buona parte del villaggio di Ginostra, nell’isola di Stromboli, è senza energia elettrica a causa di un guasto alla centrale Enel. Da ieri, 13 settembre, abitanti e turisti attendono l’arrivo dei tecnici per ripristinare l’energia elettrica. Il borgo non è raggiungibile a causa del mare in tempesta e l’unico modo per arrivarvi al momento è l’elicottero. Ieri, nella parte centrale del borgo è tornata l’elettricità dopo oltre 14 ore, troppo tardi per salvare le derrate alimentari nei frigoriferi. Anche la guardia medica è senza energia elettrica e ha difficoltà ad operare in caso di emergenza. Molti farmaci si stanno perdendo perché senza refrigerazione.