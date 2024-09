Stromboli, fuori uso l’impianto per segnalare gli tsunami

A Stromboli l’impianto che segnala un eventuale tsunami è fuori uso. Lo ha accertato il dipartimento della Protezione civile e il problema è stato segnalato al sindaco Riccardo Gullo e al responsabile eoliano della stessa Protezione civile Nico Russo. È stato anche emesso un avviso per informare isolani, villeggianti e turisti.

Si tratta del sistema Early Waraing, che è utilizzato per rilevare le attività parossistiche generate dall’attività del vulcano che non è operativo. «Il sistema di allerta acustico – precisa il sindaco Gullo – sarà attivo se necessario solo manualmente». Si tratta di un sistema per il maremoto, in grado di fornire l'allarme alcuni minuti prima dell'arrivo delle onde sulle coste dell'isola, che avvisa la popolazione con un suono di sirene a una sola tonalità.

Sulle condizioni del vulcano, l’Ingv di Catania ha rilevato che «l'attività effusiva si è esaurita. Persiste una debole attività di spattering ed esplosioni stromboliane alle bocche dell'area craterica nord. Si osservano inoltre occasionali frane di materiale lungo la Sciara del Fuoco».