Bomba d'acqua a Stromboli, strade riempite da fango e pietre

A Stromboli, all’alba nuova bomba d'acqua. Continua a non esserci pace per gli abitanti. Dopo la pioggia, fango e pietre venute giù dalla montagna, «nuda» dopo l’incendio del maggio del 2022, sviluppatosi sul set della fiction «Sempre al tuo fianco», con Ambra Angiolini, hanno invaso pertinenze delle abitazioni e diverse stradine, rendendo impossibile il passaggio di mezzi e pedoni. Piscità è il borgo più danneggiato.

Nonostante i fondi, stanziati dal Governo per l’emergenza alluvionale del 2022, le opere di sistemazione dei torrenti sono vincolate all’attesa dei pareri di Valutazione di incidenza ambientale che richiedono tempi troppo lunghi, non compatibili con interventi emergenziali.

«Una deroga no? Per mettere subito in sicurezza i tanti torrenti che rappresentano la vera emergenza» ,si era domandato il sindaco Riccardo Gullo in occasione della recente visita del nuovo capo nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano. «Ci sono ben 15 milioni di euro stanziati dal governo Meloni e se non ci sarà la deroga, si potrebbero attendere ben tre anni per iniziare i lavori...». Gli isolani ovviamente sono su tutte le furie per i continui disagi e danni. Dice lo scrittore Fabio Famularo: «Qui occorre sapere"altro che “sempre al tuo fianco"...». Aggiunge la strombolana Rosaria Cincotta: «Nella nostra isola nuovamente fango, detriti, massi e ansia e così dal 12 agosto 2022 e intanto lo Stato ci fa sentire che è molto vicino e ci supporta mandando in onda “Sempre al tuo fianco”, la causa di tutto questo disastro continuo…».