Messina, scooter si scontra con un'Audi: morto al pronto soccorso il centauro di 44 anni

Massimiliano Costa, parrucchiere di 44 anni è morto oggi pomeriggio in uno scontro tra il suo scooter e un'auto nei pressi della Villa Mazzini a Messina. Alla guida dell’Audi A1 c'era un 34enne. Il centauro è deceduto dopo essere stato trasferito al pronto soccorso del Policlinico.

Il conducente dell’auto è stato portato in ospedale per controlli e per i test di alcol e droga. Costa lascia la moglie e due figli. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione sud e l’impatto è avvenuto all’altezza della via San Giovanni di Malta.

Il traffico ha avuto un serio rallentamento per diverse decine di minuti. Sul posto c’è la sezione infortunistica della polizia municipale per i rilievi e per definire le responsabilità. Verranno valutate anche le immagini delle telecamere della zona.