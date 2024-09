Tre auto abbandonate a Vulcano, scattano le denunce

Tre vecchie auto abbandonate in varie zone di Vulcano sono state segnalata dai carabinieri che dopo la ricognizione hanno denunciato all’autorità giudiziaria i tre proprietati. In località Vulcanello oltre alla presenza di un veicolo in evidente stato di abbandono, all’interno vi era anche ulteriore presenza di rifiuti di tipo eterogeneo. Le altre carcasse sono state rinvenute in zona Porto e al Piano.

Con una ordinanza il sindaco Riccardo Gullo ha invitato i cittadini per l’abbandono in maniera incontrollata, di rifiuti pericolosi sul suolo, di provvedere immediatamente e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla notifica, alla rimozione ed allo smaltimento, con l’obbligo di esibire, presso l’ufficio ecologia e tutela ambientale del Comune di Lipari, apposita certificazione comprovante che gli stessi sono stati smaltiti a norma di legge.

In mancanza, la bonifica dei siti verrà effettuata dal Comune che procederà all’esecuzione in danno del soggetto obbligato, con successiva azione di recupero della somma anticipata e trasmettendo gli atti all’autorità giudiziaria per le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Al comando di polizia municipale di Lipari è stato chiesto di verificare, scaduto il termine concesso, che i soggetti obbligati abbiano ottemperato avendo cura di comunicare l’esito, tempestivamente, all’ufficio ecologia e tutela ambientale del Comune per i successivi adempimenti e provvedimenti.