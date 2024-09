Lipari, la montagna di pomice in caduta libera

Continua a scatenare polemiche la gestione della montagna di pomice dopo la chiusura della ditta Pumex che esportava la pietra bianca in tutto il mondo, da oltre 20 anni in totale stato di abbandono e con la sottostante strada provinciale divisa in due per il rischio crollo. Italia Nostra regionale, a firma del presidente Leandro Jannì e dell’eoliano Angelo Sidot, ha lanciato un nuovo appello anche al dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana servizio tutela e acquisizione pianificazione paesaggistica diretto da Silvia Occhipinti per avviare una seria istruttoria sul sito industriale di Porticello.

«Il luogo è adatto a far nascere il Museo della Pomice in quanto è presente la cava di pomice coi vecchi uffici e, le attrezzature ma, soprattutto è un luogo imponente, dirompente e affascinante facilmente raggiungibile anche dal mare per via della presenza di un molo di attracco per le navi. Sorprende sempre di più il concordato fallimentare della Pumex presentato dalla “Mt Project Srl”. Difatti, il 17 ottobre 2024 sarà chiamata l’udienza per discutere l’opposizione, presentata da parte di un creditore, avverso la proposta di concordato fallimentare proposta dalla stessa società». Italia Nostra ha quindi richiesto di «avviare un’istruttoria sulla procedura di vendita sul sito di Porticello al fine di proteggere il territorio e di tutelare, davvero, il patrimonio storico culturale e paesaggistico dell’isola, evitando speculazioni edilizie valorizzando il sito: un luogo denso di storia, imponente, dirompente e affascinante. Evitiamo di spazzare secoli di storia dell’estrazione della pomice e della sua antica lavorazione millenaria rappresentando un pezzo fondamentale della storia del mediterraneo, dalla protostoria fino al dopoguerra del secolo scorso».