Lo Stromboli torna ad eruttare, registrate frane e scosse

Lo Stromboli ha intensificato nuovamente l’attività. Lo ha rilevato l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo. «L'attività stromboliana dalle bocche dell'area craterica nord - spiegano gli esperti dell’Ingv - è diventata progressivamente più frequente ed energetica. L’attività è passata ad attività di spattering quasi continuo e sta alimentando un trabocco lavico. Si osservano inoltre franamenti di materiale caldo lungo il pendio e fino alla linea di costa».

I vulcanologi hanno anche segnalato che «si è osservato un graduale incremento dell'ampiezza del segnale sismico che da un livello medio si è portato su un livello molto alto. E si è anche notato un ulteriore e repentino incremento dell'ampiezza che ha raggiunto un valore più energetico. Dal punto di vista delle deformazioni del suolo non si registrano variazioni significative».

Intanto, le splendide giornate di sole con mare calmo come l’olio facilitano le escursioni dei vaporetti carichi di turisti che arrivano dalla Calabria e dalla costa della Sicilia tirrenica e anche dalle altre isole eoliane. Nell’Arcipelago si continua a registrare un gran movimento di turisti stranieri. E in massa ogni mattina partono con i mezzi di linea alla volta di Stromboli per scalare il cratere fino a quota 400 metri d’altezza con le guide. Oltre non si può.