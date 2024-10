Lipari, l’Asp rilancia l’ospedale in crisi con un investimento di sei milioni di euro

L’Asp punta al rilancio dell’ospedale di Lipari, l’unico per sette isole che d’estate ospitano oltre 100 mila vacanzieri. Il direttore generale Giuseppe Cucci ha annunciato un investimento di sei milioni di euro che comprende l’adeguamento della struttura e il suo rinnovamento, l’attivazione della camera iperbarica, l’installazione della risonanza magnetica, l’implementazione dell’area chirurgica con due posti di terapia intensiva che si aggiungono a quello esistente, il risanamento del prospetto e la revisione del sistema antincendio.

Ma sarà potenziato anche l’organico. Dal primo novembre prenderà servizio in chirurgia Maurizio Pizzo di Roma che per sei anni è stato in servizio a Pantelleria, sposato con una cittadina di Lipari. In un congresso sulla pediatria e neonatologia che si è tenuto nell'isola, la presidente Caterina Cacace ha annunciato «impegni in percorsi di protezione della salute del neonato e del bambino in tutte le realtà, compresa quella delle isole minori».