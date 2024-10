Letojanni, droga: cocaina e 10 mila euro sottovuoto. Un arresto in provincia di Messina

Droga in macchina e a casa e oltre 10 mila euro confezionati in sottovuoto. Un trentatreenne catanese è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Taormina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio antidroga predisposto nel Comune di Letojanni, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno controllato l’individuo che, con fare sospetto, fermo all’interno di un’auto, si trovava in una zona solitamente frequentata da assuntori di droghe.

Sul veicolo, i militari hanno trovato e sequestrato due dosi di cocaina pronte per la cessione del peso complessivo di circa 18 grammi, all’interno del portaoggetti nel cruscotto, nonchè la somma di 10 mila euro, in banconote di vario taglio, confezionata in sottovuoto. Poco dopo è stata perquisita anche la casa dell’uomo, dove i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato quasi 100 grammi di cocaina pura, ancora allo stato solido, più di 130 grammi di marijuana, 25 grammi circa di hashish e della polvere verosimilmente utilizzata per il taglio. Il 33enne è stato condotto nel carcere di Messina Gazzi.