Tenta rapina in un supermercato di Messina, viene incastrato dalle telecamere

Agenti della polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza in carcere a carico di un messinese di 37 anni per tentativo di rapina in un supermercato in centro. L’uomo si è impossessato del registratore di cassa. Il tempestivo intervento della dipendente, che ha inseguito uno dei due rapinatori e, dopo averlo strattonato, ha recuperato il registratore di cassa, ha impedito ai malviventi di impossessarsi del denaro contenuto all’interno. Grazie alle telecamere di sorveglianza uno dei rapinatori è stato successivamente identificato e arrestato.