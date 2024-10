Stromboli tra detriti e fango, la Proloco lancia una richiesta di aiuto alla Regione

«Nel caso si riscontrassero situazioni di instabilità (fronti di smottamenti, frane, rocce instabili) - ha esordito nella missiva inviata al ministro e al presidente della Regione, Rosa Oliva, presidente della Proloco Amo Stromboli - si dovranno predisporre tutte le misure di messa in sicurezza provvisoria di emergenza del centro abitato». Fondamentale sarà verificare le condizioni di stabilità delle pareti (terreni e rocce) di tutti i valloni che alimentano torrenti in caso di piogge, più o meno copiose, nonché i letti dei torrenti stessi, onde evitare che pietre e terra vengano convogliate a valle insieme alle acque piovane.

E conclude: «Vorremmo porre ancora l’accento sul fatto che la situazione è in peggioramento e che, se non si interviene a consolidare la parte a monte dei torrenti, essa potrà solo diventate più rischiosa sia per la frazione di Stromboli che per quella di Ginostra».

Foto notiziarioeolie.it