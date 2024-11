Furti seriali di automobili nel Messinese, arrestati due catanesi

Nelle prime ore del mattino, i carabinieri di Taormina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di due uomini, di 43 e 30 anni, della provincia di Catania, accusati di furto aggravato di autovetture. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina, segue un’intensa attività investigativa condotta dai carabinieri di Santa Teresa di Riva.

Le indagini, basate su testimonianze e immagini di videosorveglianza, hanno evidenziato come i furti siano stati compiuti di notte, in modo organizzato e secondo un preciso schema. Uno dei due uomini svolgeva il ruolo di palo, mentre l’altro forzava le auto per poi dileguarsi rapidamente. I furti sono stati commessi nei mesi da febbraio a marzo 2024, a Santa Teresa di Riva, Furci Siculo, Giardini Naxos e Gaggi. Diversi veicoli rubati sono stati recuperati e restituiti ai proprietari. Uno degli arrestati è già detenuto per altre cause nel carcere di Catania.