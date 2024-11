Acqua di colore giallo dai rubinetti a Lipari, scattano i controlli

Allarme a Lipari nella borgata residenziale di Pianoconte per l’acqua gialla che esce dai rubinetti. Lo segnala la signora Gessica Paino Pittari: «Sono già diverse le famiglie che hanno riscontrato il medesimo problema. Abbiamo tutti quanti l’acqua che esce dai rubinetti gialla e con residui di ruggine. Alcune persone stanno avendo problemi di irritazione alla pelle. Anche il mio bambino…». E lancia un appello: «Chiediamo cortesemente di aiutarci al Comune e alla ditta che gestisce il servizio di attivarsi».

Il fenomeno si sta estendo in diverse zone dell’isola. A Cugna Corte, a Zinzolo, San Leonardo, a Lipari centro. «Anche a Lipari zona alta pure i miei hanno avuto problemi – racconta la signora Stefania Bertè - hanno avuto lo stesso problema e abbiamo rimesso tutta l'acqua che avevano nella cisterna e continuano ad avere problemi».

La giunta Gullo si è attivata. «L’ufficio idrico – dichiara l’assessore Carolina Barnao - sta monitorando. Oramai l’acqua viene distribuita solo dal dissalatore e con frequenza inferiore. Quando le condotte piú vecchie (in ferro) rimangono ferme per due o più giorni, tendono ad ossidarsi. Altra causa potrebbe essere il ph dell'acqua in uscita dal dissalatore che la rende più aggressiva sulle condotte in ferro. Lunedì l’ufficio idrico sentirà la Sopes per avere qualche informazione. Loro hanno un registro giornaliero con le misure del ph dell'acqua prodotta ogni giorno. La società Belmar che gestisce la distribuzione e l'ufficio Idrico stanno monitorando».