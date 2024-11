Messina, multati due commercianti per nove mila euro

Nel fine settimana, i carabinieri della compagnia di Messina Centro hanno controllato più di 50 persone e oltre 30 veicoli e contestato diverse violazioni al Codice della strada. Inoltre, con il supporto tecnico dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni di Catania, sono state effettuate anche verifiche di alcuni esercizi di ristorazione del centro cittadino.

Il titolare di un’attività commerciale è stato denunciato per aver detenuto oltre 10 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione, poi sottoposti a sequestro penale. Al titolare è stata fatta una multa di ottomila euro. A un altro commerciante, invece, èstata comminata una sanzione di mille euro per la mancata tracciabilità degli alimenti conservati.