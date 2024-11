Stromboli tra i detriti e il fango dopo la pioggia, Piscità e Ginostra anche senza luce IL VIDEO

A Stromboli nuova pioggia si è abbattuta sull'isola con danni a Piscità ed a Ginostra. Solo dopo 20 minuti è sceso il solito fiume di fango, detriti e massi nelle viuzze. Sia nell'isola dove il cratere da giorni è in agitazione, sia nell'isola di Ginostra, piccolo villaggio raggiungibile solo dal mare con 40 anime tra cui anche tedeschi.

Nella centralina elettrica per un nuovo guasto è saltata anche l'elettricità in parte dell'abitato: a Timpone e Lazzaro. I tecnici dell'Enel, che negli ultimi mesi hanno effettuato diversi interventi per garantire l'elettrificazione ai 40 abitanti, sono arrivati con il primo aliscafo nonostante il mare agitato.

Isolani esasperati e giovedì saranno tutti in piazza per far sentire la loro voce: «Non ne possiamo più, servono urgenti lavori di protezione e di messa in sicurezza. Con il lungo inverno rischiamo un’isola davvero invivibile…”.

Foto video notiziarioeolie.it