Traffico di rifiuti a Messina, il processo si è chiuso con 15 condanne e un'assoluzione

È stata emessa nella tarda serata di ieri dal Tribunale di Messina la sentenza del processo Montagna fantasma, con al centro il traffico illecito di rifiuti edili: 15 le condanne, 9 dichiarazioni di prescrizione e un’assoluzione.

Secondo l’accusa, per alcuni anni i principali costruttori della città si sarebbero rivolti al gruppo dei Mancuso, figure di riferimento del clan Romeo-Santapaola per l’esecuzione dei lavori di movimento terra in provincia di Messina, in modo da smaltire illegalmente e a basso costo i loro rifiuti di cantiere in una discarica abusiva tra i boschi di Gravitelli.

Condannati a 2 anni Giovanni Aliberti, Giuseppe Salvatore Aliberti, Domenico De Luca, Antonino Mangraviti, Massimo Mangraviti, Giacomo Mangraviti; ad 1 anno e mezzo Salvatore Amata e Antonio Frasson; a 2 anni e mezzo Santino Fortunato Pagano, Letterio Caronella, Felice e Roberto Giunta; 9 anni e 10 mesi per Daniele Mancuso; 8 anni e 8 mesi per Giuseppe Mancuso; 4 anni e 4 mesi per Giuseppe Puliafito.