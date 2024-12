Stromboli, l'incendio scatenato durante la fiction: venti parti civili al processo

Sono una ventina le partici civili che si sono costituite al tribunale di Barcellona peri l processo relativo ai danni causati dall’incendio della fiction richiesta dalla Rai.

La nuova udienza si è celebrata davanti al gup Giuseppe Caristia.

Due i procedimenti penali instaurati in relazione all’incendio che ha devastato l’isola di Stromboli nel maggio 2022 durante le riprese della fiction «Sempre al tuo fianco» messa in onda dalla Rai, per il quale la procura di Barcellona Pozzo di Gotto, con il piemme Luca Gorgone, ha già chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone fisiche e due società con l’accusa di disastro ambientale colposo. Gli indagati sono i professionisti nel settore degli effetti speciali per il cinema Roberto Ricci ed Elio Terribili insieme alla società Best Sfx srls, leader nel settore, e anche il produttore Matteo Levi, Luca Palmentieri e la società di produzione romana 11 Marzo Films srl.