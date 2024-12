Stromboli, nuovo guasto all’impianto che segnala tsunami: ripresa l'attività del cratere

Ancora un guasto e a Stromboli non funziona l’impianto che segnala l’eventuale arrivo di uno tsunami. Lo ha comunicato il dipartimento della Protezione civile. «Alla comunità dell’isola delle Eolie - ha riferito il responsabile locale Nico Russo – abbiamo fatto sapere che al momento non è operativo a causa di alcuni problemi nella trasmissione radio il sistema di early-warning per l’attività del controllo dell’onda anomala».

L’ingv di Catania, dal canto suo, ha osservato una intensa attività eruttiva con attività di spattering dall’area craterica settentrionale. La frequenza oraria totale è variata tra valori medi (6-15 eventi/h). L’intensità delle esplosioni è stata bassa all’area craterica nord e da media ad alta a quella del centro sud. Il flusso di SO2 nel plume è su un livello medio, di CO2 dal suolo in area sommitale si attesta su valori molto alti, il rapporto isotopico dell'elio nella falda termale è su valori elevati.