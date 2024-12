Lipari, crolli a Zinzolo: chiusa parzialmente una strada

A Lipari strade sempre più a rischio smottamenti, anche a Zinzolo. Le ultime piogge hanno causato il crollo di una parte della strada a due passi dalla sezione staccata del tribunale e del parco giochi. Scattato l'allarme dei cittadini, una ricognizione è stata fatta dal dirigente Mirko Ficarra, dal capo della Protezione civile Nico Russo dal maresciallo dei carabinieri Luciano Le Donne e dal comandante della polizia municipale Franco Cataliotti.

Non è la prima volta che Zinzolo è interessata da questi croli e ad oggi ci sono stati solo interventi tampone. Tra le cause si parla di perdita d'acqua e quindi continue infiltrazioni e il transito di mezzi pesanti. La prima decisione è stata di chiudere mezza carreggiata, così come la Città Metropolitana di Messina ha disposto per Bagnamare dopo il crollo di un masso gigante che ha danneggiato una Fiat 500 e contusioni ha riportato la conducente, una giovane isolana con stato di choc e che per sei ore è rimasta in osservazione in ospedale.