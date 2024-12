A Ginostra l'invasione delle caprette, i residenti: «Distruggono tutto»

A Ginostra è allarme rosso per l’invasione delle capre selvatiche che a centinaia scendono nelle viuzze e stanno distruggendo di tutto…”. Il coordinatore del comitato del borgo di Stromboli Gianluca Giuffrè ha lanciato un “Sos” anche al ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin ed al Presidente della Regione Renato Schifani.

“Nel lontano 2003, in seguito all’emergenza Stromboli che ha portato all’evacuazione degli abitanti per alcuni mesi - ha esordito - qualcuno ha lasciato libere otto capre d’allevamento pensando di recuperarle in seguito. Purtroppo esse si sono arrampicate nell’impervia montagna dell’isola dove esistono profondi burroni e luoghi inaccessibili all’uomo, per cui non è stato più possibile recuperarle.

Da allora si sono riprodotte ed oggi hanno raggiunto le 2000 unità circa. Crescendo di numero ed in cerca di cibo hanno cominciato ad espandersi anche nelle vallate e zone basse dell'isola. Ormai da qualche anno è diventata una continua e capillare invasione di tutto il territorio e ultimamente, un gran numero di loro si sono allocate attorno a tutto il centro abitato di Ginostra con repentine e dannose incursioni nei giardini delle case, stradelle del borgo e nelle varie strutture sia private che pubbliche”.