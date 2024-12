Uccise due persone, condannato a 20 anni d carcere a Messina

I giudici in Corte di Assise a Messina hanno condannato a vent'anni di reclusione Claudio Costantino, 39, accusato di aver ucciso nel rione Camaro a Messina Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò, nel gennaio del 2022.

La Corte ha escluso a suo carico le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili, ma non ha riconosciuto la legittima difesa, e poi ha applicato lo sconto di pena per la scelta originaria del rito abbreviato operata dai suoi difensori, Carlo Taormina e Filippo Pagano.

I pm avevano chiesto l’ergastolo. Costantino aveva sempre affermato che i due, armati tutti e due, erano arrivati a casa sua per regolamento di conti per una partita di droga e lui ha sparato contro di loro per difendersi.