Maltempo alle Eolie: aliscafi fermi, viaggia solo la Nerea

Alle Eolie continua la settimana di passione a livello meteorologico. L'elisoccorso ha sfidato le raffiche di vento per soccorrere un isolano ricoverato in medicina all'ospedale e trasferirlo in un nosocomio di Messina.

Difficoltà nei collegamenti

Anche oggi si preannuncia difficoltà nei trasporti per il vento che continua a soffiare forte da nord-ovest con mare molto mosso e onde anche di 4 metri. Aliscafi fermi. Alle 9,30 da Milazzo partirà la nave Nerea della Siremar per Vulcano, Lipari, Salina e alle 14,40 da Lipari ripartirà per Milazzo. Per il giorno di Natale le condizioni meteo dovrebbero migliorare.

Polemiche a Ginostra

A Ginostra è polemica per il porto a pezzi a causa delle violente mareggiate che hanno flagellato tutte le isole, particolarmente Acquacalda con nuovi danni nel lungomare. A rincarare la dose è intervenuto il dirigente regionale delle infrastrutture Romano Alaimo: «Spero, ma sicuramente quello che affermo sarà stato preventivamente predisposto e verbalizzato dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, di avere constatato i massi staccatesi dal muro paraonde, verificato la presenza o meno di correnti in acciaio e la verifica del diametro e tipo di ferro d’armatura con il relativo prelievo di materiale per accertare il motivo del cedimento. Ancora dovrà essere verificato lo stato della struttura scalo aliscafi in acciaio».

Lo stesso dirigente ha preannunciato che se ne discuterà anche all’assessorato. Dal Comune al momento non si registrano dichiarazioni.