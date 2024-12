Sequestri di prodotti ittici e multe nel Messinese

Tutelare il prodotto ittico made in Italy, scoraggiando pratiche illecite, finalizzate a carpire la buona fede del cittadino, danneggiare la risorsa ittica e a minare la concorrenza leale sul mercato tra gli operatori del settore è l’obiettivo dell'’perazione E-Fishing condotta dalla guardia costiera che ha portat a multe e sequestri nel Messinese.

A Lipari, Milazzo e Sant’Agata Militello elevate sanzioni per 15 mila euro e di sequestrati 170 chilogrammi di prodotti ittici per violazioni alle norme in materia di corretta gestione della filiera della pesca. Con l’approssimarsi delle festività natalizie, periodo in cui aumenta la domanda di prodotti ittici, la direzione Marittima di Catania ha intensificato le verifiche. Ad oggi gli esiti dell’attività ispettiva hanno comportato da parte delle donne e uomini del compartimento marittimo di Milazzo, che include anche i territori degli uffici circondariali marittimi di Lipari e Sant’Agata di Militello, l’effettuazione di più di 500 controlli. Ispezioni e verifiche proseguiranno su tutta la filiera ittica per contrastare la pesca illegale e, al contempo, per evitare l’immissione in commercio di prodotti non tracciati derivante dalla pesca non professionale