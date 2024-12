Lipari, Babbo natale sfida le onde per portare i doni ai bambini

A Lipari che festa a Marina Corta. Babbo Natale ha sfidato il mare agitato per la gioia dei bambini che pur infreddoliti con i loro genitori hanno affollato il porto. Nelle sette continua la settimana di passione per Eolo che soffia a piu’ e anche oggi fermi gli aliscafi e viaggiano solo due navi della Siremar, compresa la nuova moderna Nerea che per tre giorni è stata l’unica a collegarle con Milazzo.

Dopo l'esperienza dello scorso anno di Nonno Francesco Costanzo, 85 anni, quest'anno la casacca di Babbo Natale è stata indossata da Felice Cappadona, in arte "Feliciuni", il poeta-pescatore delle Eolie, accompagnato da Peppuccio Costanzo e Ronni nella barca a motore partita da Pignataro.

Dolcini e caramelle per tutti grazie all'associazione SS Cosma e Damiano nel ricordo del presidente Gianni Lo Re, deceduto nei giorni scorsi. Don Peppino Mirabito e il vice presidente dell'associazione Mimmo Ziino oltre agli auguri di Buone Feste hanno anche lanciato nuovi appelli per la pace nel mondo.