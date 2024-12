Pesca illegale, a Messina sequestrate 22 tonnellate di pesce: sanzioni per 17mila euro

L’operazione si propone di tutelare la filiera ittica e il “made in Italy”, assicurando il rispetto delle normative nazionali e internazionali. Particolare attenzione è stata posta sulle importazioni di prodotti provenienti da paesi terzi, sulla cattura e commercializzazione di specie vietate e sulla tracciabilità dei prodotti ittici. La Guardia Costiera si è impegnata a prevenire frodi e comportamenti scorretti, come la vendita di pescato senza le necessarie informazioni, che minano la concorrenza leale e la consapevolezza dei consumatori.

I risultati finora ottenuti sono significativi:

11 sanzioni amministrative per mancanza di tracciabilità del prodotto;

1 denuncia per frode in commercio;

22 tonnellate di prodotto sequestrato, privo delle informazioni obbligatorie;

Sanzioni pecuniarie per un totale di circa 17.000 euro.

Garanzia per i consumatori e il mercato

Grazie a questa operazione, la Guardia Costiera assicura ai cittadini la possibilità di acquistare prodotti ittici di qualità, certificati e sicuri, proteggendo al contempo gli operatori del settore che rispettano le normative. L’iniziativa rappresenta un passo avanti nella lotta contro le pratiche illegali e nella tutela delle risorse marine, fondamentale per preservare un ambiente marino sostenibile e una filiera trasparente.