Stromboli, fine d'anno con un nuovo... botto

A Stromboli dopo il lungo isolamento per le avverse condizioni meteo marine il tempo è ritornato bello ed anche il cratere per fine d’anno riprende l’eruzione. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio Etneo, segnala che nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, «si è osservato l’inizio di una vivace attività di spattering a due delle bocche nell’area craterica nord, che si è rapidamente intensificata, e sta alimentando un trabocco lavico. Al momento, il fronte lavico si sta lentamente espandendo sulla parte alta della Sciara del Fuoco, e provoca frequenti rotolamenti di blocchi incandescenti».

«Si osserva anche – rilevano i vulcanologi - un incremento abbastanza repentino dell’ampiezza del tremore vulcanico che da valori medi si è portata in pochi minuti su valori molto alti, livello di ampiezza su cui il segnale al momento permane. Non si osservano variazioni nel tasso di accadimento degli explosion-quakes. Non si osservano deformazioni rilevabili dai dati della rete GPS (HF). I dati clinometrici non sono al momento disponibili». Se il tempo continuerà ad essere bello per Capodanno ci sarà la solita spedizione di isolani e turisti con le guide vulcanologiche sul cratere per salutare l’arrivo del nuovo anno con un cin cin. Ovviamente per ragioni di sicurezza fino a 400 metri e non sulla cima di oltre 900 metri.