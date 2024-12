La messinese Rita Capriti è stata liberata, era stata arrestata ad agosto in Venezuela

Rita Capriti, la cinquantenne giornalista radiofonica, originaria di Mirto ed arrestata il 2 agosto scorso in Venezuela, è stata liberata. La donna era stata arrestata dopo le contestate elezioni della scorsa estate. La notizia è riportata dal noto quotidiano venezuelano La Patilla, riprendendo il tweet di Henrique Capriles Radonski, uno dei principali antagonisti di Nicolas Maduro, l’attuale presidente del Venezuela.

Nel pezzo si legge: «Veniamo informati della liberazione della nostra amata Rita Capriti, detenuta da quasi 5 mesi per motivi politici. Una donna come Rita, funzionaria pubblica, assistente sociale e profondamente impegnata nella causa democratica, non avrebbe mai dovuto essere incarcerata!». Ad interessarsi della vicenda di Rita Capriti era stata anche la deputata regionale all’Ars e sindaca di Capri Leone Bernardette Grasso.