Lipari, vandalizzato il tappeto elastico al parco giochi

«A Canneto vandalizzato il parco giochi…». Con amarezza lo segnala il consigliere comunale di Rinascita Eoliana Christian Lampo. «Danneggiato un gioco costato più di 4.000 euro, donato alla comunità in memoria di Desirée Villani, prematuramente scomparsa a causa di un incidente stradale e posizionato al parco giochi di Canneto. Il tappeto elastico con poche e semplici regole da seguire e rispettare per un buon e corretto utilizzo, cosa peraltro fatto dalla maggioranza dei bambini».

«Altri invece - prosegue Lampo - le poche regole (peraltro esposte all' ingresso del tappeto) non le hanno mai rispettate, come ad esempio il limite di età di 12 anni o l'utilizzo un bambino alla volta... O l'aver danneggiato i cuscinetti laterali. Purtroppo tutti questi comportamenti irrispettosi delle regole hanno causato danni al gioco a tal punto da essere costretti a riflettere se togliere il gioco "saltarello" perché non più in condizioni di poter funzionare in sicurezza». E conclude «che tristezza, che peccato. Un gioco messo a disposizione di tutti, vandalizzato da pochi che evidentemente non apprezzano e non sanno rispettare la cosa comune. In questo caso abbiamo perso tutti». Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine anche perché nell’abitato di Canneto ci sono telecamere.