Lipari, strade a pezzi: donna inciampa e finisce in ospedale con fratture

Tramite ambulanza è stata trasferita al pronto soccorso di Milazzo per ulteriori accertamenti. Appena possibile, ci rivolgeremo a chi di competenza, sperando che a nessun altro possa capitare ciò, per l'incuria degli enti pubblici di cui è loro competenza”.

A Lipari anche in pieno centro strade a pezzi e signora cade a Marina Lunga e con fratture finisce in ospedale.

Per le strade pericolose altra testimonianza. Peppe Bartone “Noi – dice - siamo rientrati adesso da Milazzo. Mia moglie martedì 31 dicembre sul Corso principale di Lipari si è rotto il malleolo destro sempre per la strada dissestata”.

Malumore della gente anche a Pianoconte per i tombini a rischio in due punti della strada. Barbara Gallo “Credo che forse qualcuno dovrebbe intervenire per il tombino pericoloso dove c'è la Madonnina...”. Altro tombino a rischio nella via Tufa che dalla piazzetta della Chiesa conduce fino alla provinciale. “Oserei dire – aggiunge Mariano Recupero - bel patrimonio dell‘Umanità col nuovo codice della strada: non son insidie, ma vere trappole”.

Al Comune il problema è che la giunta Gullo non ha ancora potuto approvare il bilancio per i dissidi che vi sono in seno al consiglio comunale dove non ha più la maggiora per tre suoi rappresentanti che hanno preso le distanze e ora si è in attesa del commissario straordinario nominato dalla Regione.

Foto Notiziarioeolie.it