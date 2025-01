Molo di Panarea al buio, si fa luce col telefonino

A Panarea il porticciolo di San Pietro è al buio e quando arriva l’aliscafo si fa luce col telefonino o anche con l’auto elettrica. Il paradosso è che la vicenda si trascina da almeno quattro mesi e da oggi non si è ancora provveduto a sostituire le lampade o verificare l’inconveniente. Isolani in agitazione anche perché temono per l’apertura della stagione turistica nell’isola dei vip che coincide anche con il potenziamento delle corse di linea.

Quattro mesi fa la segnalazione

«Da almeno quattro mesi - spiega l’operatore turistico Piero Di Lorenzo - so che è stata fatta la segnalazione a chi di competenza, per quanto riguarda il guasto dei fari sulla banchina di Panarea. Nel frattempo le conseguenze sono che quando abbiamo la doppia corsa dell'aliscafo del pomeriggio, al ritorno di Stromboli nel porticciolo di San Pietro si mette qualcuno con il telefono sul pontile per segnalare dove deve arrivare l'aliscafo. Qualche sera fa ho fatto luce io con la macchina elettrica. Spero che dopo questa ennesima segnalazione le autorità preposte finalmente possano attivarsi perché nessuno ad oggi ci ha ascoltato».