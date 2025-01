Maltempo a Lipari, mareggiata invade le strade di Canneto

A Canneto, la località turistica di Lipari, una mareggiata ha allagato tutto il lungomare. E i cittadini a distanza di ben 43 anni hanno rivissuto il dramma del 21 gennaio per la violentissima mareggiata che invase la strada raggiungendo negozi, case e distruggendo anche il porticciolo, auto e pescherecci.

Nuova tempesta

Ieri sera(12 gennaio 2025) per una nuova tempesta di vento il mare ha investito nuovamente il lungomare: da Unci, alla Marina Garibaldi fino a Calandra. Danni ai lavori appena realizzati nel lungomare invaso anche di detriti e ciottoli. Le auto che si sono ritrovate a circolare, sembravano... aliscafi. E c'è stato chi a bordo in un video divenuto virale, ironizzava. Per il lungomare dove si sono spesi fiori di milioni di euro per renderlo sicuro, i benefici si sono visti solo in parte: a Unci dove nella spiaggia c'è stato un certo ripascimento, con la riduzione della strada e l'ampliamento del marciapiede, mentre per il resto ad ogni mareggiata c'è sempre il mare in strada. Ma mai come in questo frangente. Per gli abitanti sono state ore di panico e paura vedendo il mare che avanzava in strada. Calandra è ormai proprio indifesa. Il litorale non esiste piu'. Ma solo i massi che erano stati depositati per quella che doveva rappresentare la protezione dell'abitato. Violenta mareggiata anche a Filicudi. Il porticciolo sventrato. Danni anche all’approdo degli aliscafi e gli aliscafi attraccano nel porticciolo alternativo di Pecorini.