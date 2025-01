Maltempo, Ginostra è al buio e saltano anche i collegamenti

Ginostra, piccolo villaggio di Stromboli, è senza energia elettrica da più di 8 ore. Inoltre, da qualche giorno, le condizioni del mare proibitive non consentono ai mezzi di linea di accostarsi al molo di Ginostra, isolandola di fatto.

«A seguito delle piogge della notte scorsa - racconta il coordinatore del comitato Gianluca Giuffrè - è nuovamente senza energia elettrica. Il guasto sembrerebbe essere sempre nel medesimo punto, quello segnalato dopo l’alluvione dello scorso ottobre e nel quale si è sempre intervenuti tamponando con il risultato che ad ogni pioggia l’intera borgata resta al buio». E aggiunge: «La cabina Enel danneggiata ad ottobre con riparazioni tampone e fili lungo i torrenti che sono pericolosi per l'incolumità della gente oltre che provocare continui distacchi di energia elettrica».

Le richieste di aiuto

Gli isolani chiedono alle autorità, sindaco e prefetto, di intervenire celermente presso l’Enel per l’invio, tramite elicottero, di tecnici e operai per il ripristino dell’energia elettrica e al contempo chiedono che si proceda a riparare in maniera definitiva il guasto.