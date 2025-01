Eolie flagellate dal maltempo, a Ginostra i tecnici dell’Enel arrivano in gommone

Nell’Arcipelago (tranne Lipari che ha una società privata la Sel unica in Italia) i tecnici sono quasi una trentina e tutti eoliani e per le necessità si spostano da un’isola all’altra guidati dal capo Mario Casamento.

Ginostra, piccolo villaggio di Stromboli raggiungibile solo via mare, oltre all’invasione del branco delle capre selvagge in pieno centro con sterco anche al cimitero, per una quindicina di ore è rimasta senza energia elettrica e completamente isolata dal resto del mondo. Per il nuovo guasto. I tecnici dell’Enel da Stromboli con un gommone hanno raggiunto il borgo.

Negli ultimi tempi i guasti sono stati continui con danni per la comunità non indifferenti. I 40 abitanti invernali con una colonia di tedeschi e anche vip con una decina di villette sparse al Lazzaro, tra i quali il famoso gioielliere romano Nicola Bulgari, e una decina di asinelli che rappresentano l’unico mezzo di trasporto dal porticciolo sottostante all’abitato in collina, chiedono alle autorità, sindaco e prefetto, di riparare in maniera definitiva il guasto.

«Non va dimenticato – sottolinea il presidente del comitato Gianluca Giuffrè – che per oltre 10 ore anche la guardia medica della frazione è rimasta al buio con il concreto rischio del deperimento di farmaci importanti che necessitano di refrigerazione e con tutte le difficoltà che ciò crea per il medico di turno nel caso si dovesse intervenire per salvare vite umane».

Ginostra era stata il primo borgo tra le isole minori italiane ad essere alimentata al 100% da fonti rinnovabili. Il progetto venne finanziato da Enel Green Power che sottoscrisse un protocollo d'intesa con il sindaco dell’epoca del Comune di Lipari, Marco Giorgianni, da cui dipende la frazione di Stromboli.

La centralina realizzata da Egp, società del gruppo Enel, dispone di un campo fotovoltaico da 170 kwp, un sistema di accumulo agli ioni di litio di capacità di 600 kwh e un sistema di stoccaggio e riconversione di idrogeno in energia elettrica di capacità netta pari a 1000 kwh.

L'energia elettrica viene prodotta da combustibili fossili che concorrono ad elevare il costo dell'elettrificazione dovuto in grossa parte alle operazioni di approvvigionamento del combustibile, che per le caratteristiche del luogo deve essere trasportato con l'elicottero.

Nel contempo anche oggi il villaggio di Stromboli sarà irraggiungibile per il mare molto mosso per il forte vento da nord-est., così come le isolette più lontane ovviamente tranne le principali. Foto NotiziarioEolie.it