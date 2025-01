Lipari, per l’ospedale in emergenza incentivi per i medici e nuovo personale sanitario

Per l’ospedale di Lipari da anni in piena emergenza in arrivo incentivi per i medici e forestazione per il personale sanitario. Il presidente del consiglio comunale Nuccio Russo ed i capi gruppo consiliari Gaetano Orto e Adolfo Sabatini hanno partecipato in audizione alla riunione con la commissione legislativa regionale alla Sanità su invito del presidente Pippo Laccoto. È anche intervenuta l’assessore alla Sanità Giovanna Volo.

«L’incontro – spiega l’avvocato Orto - ha avuto come oggetto le criticità del nostro ospedale, con particolare riferimento alla cronica carenza di medici. Abbiamo presentato un dettagliato documento contenente alcune richieste e proposte essenziali per migliorare le condizioni del presidio ospedaliero. Con soddisfazione, molte di queste sono state accolte, prevedendo interventi e iniziative mirate a potenziare il servizio sanitario dell’ospedale e delle isole minori».

Tra le novità incentivi per i dirigenti medici. I sanitari che presteranno servizio a Lipari, indipendentemente dalla loro anzianità, riceveranno un incarico di elevata professionalità, solitamente previsto dopo 15 anni di servizio. Questo incentivo renderà più attrattiva la scelta di Lipari rispetto ad altri presidi sanitari. Sarà avviato un progetto per trasformare il vecchio ospedale situato sul Corso Vittorio Emanuele in una foresteria destinata esclusivamente al personale sanitario, con l’obiettivo di incentivare il servizio in sedi disagiate. Acquisto di strumentazione per l’ospedale. È stata garantita da parte dell'assessore Volo una spesa straordinaria e immediata di oltre 300.000 euro per strumenti diagnostici e varie apparecchiature richieste da tempo.