Lipari, sfiorata la tragedia: un grosso albero cade vicino a due scuole chiuse

A Lipari poteva essere una tragedia. Un albero gigantesco è crollato in una delle strade più affollate dell’isola. La via Isa Conti a due passi di due plessi scolastici, la media e l’istituto, stamani per la tempesta di vento chiusi con ordinanza del sindaco Riccardo Gullo. Il pino secolare è stato abbattuto verso le 12 e per fortuna è stato evitato dalle auto, camion e scooter transitati qualche attimo prima.

Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione. Ma per almeno due ore il traffico è rimasto bloccato. Intervenuti anche il dirigente comunale Mirko Ficarra, la polizia municipale al comando di Franco Cataliotti, l’associazione Are di Pino Orto e la Protezione civile. Indagini avviate. Si tratterebbe di un albero di proprietà privata. Foto NotiziarioEolie.it