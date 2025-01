Maltempo alle Eolie, scuole chiuse e collegamenti sospesi: danni per il forte vento IL VIDEO

Anche alle Eolie scuole chiuse e collegamenti da e per Milazzo, Messina e Reggio Calabria sospesi con navi e aliscafi anche per la precarietà delle strutture portuali particolarmente esposte allo scirocco.

La rosa dei venti anche alle Eolie continua a girare e sta devastando quasi tutte le località costiere delle isole sempre più indifese. A Lipari, la maggiore isola dell’Arcipelago, dopo Acquacalda con lungomare più volte a pezzi, Canneto con marosi da Unci a Calandra nonostante i milioni di euro spesi, a Porto delle Genti con la spiaggia rifatta e in parte inghiottita dalle onde, adesso sta toccando anche a Marina Lunga per la tempesta di vento che perdura da ieri sera da sudest e nel litorale ormai quasi senza più spiaggia invade la rotabile.

Per le Eolie si sta confermando una invernata da dimenticare – soprattutto questo venerdì 17, ironia della sorte - per tutti i danni che sta causando alle sette isole più Ginostra che si è già ritrovata con porto spazzato via (appena rifatto), così come Filicudi e anche Malfa a Salina. E il flagello è ancora dietro l’angolo. Foto e video NotiziarioEolie.it