Apertura dell'anno giudiziario a Messina, Lombardo: «In tribunale carenze d'organico»

«Dopo anni di gravi scoperture nell’organico del personale amministrativo, dovute al massiccio pensionamento dei dipendenti indotto anche da provvedimenti legislativi agevolativi, si è assistito ad una progressiva copertura dell’organico, tuttavia non ancora compiuta, che ha migliorato la situazione degli uffici». A dirlo oggi durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario il presidente della Corte di Appello di Messina Luigi Lombardo.

«Particolarmente significativa - continua - risulta la scopertura dei posti di ausiliario: mancano 6 ausiliari su dieci. Va detto che molti dei posti vacanti sono stati coperti con l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato (tre anni). Ciò tuttavia ha determinato una costante incertezza nella programmazione dell’attività dell’ufficio negli anni futuri; ed ha prodotto nei dipendenti un «senso di precarietà» che li induce, appena se ne presenta l’occasione, ad optare per altre opportunità di lavoro che garantiscono la stabilità del rapporto. Non dissimile per gravità è la situazione del personale addetto all’Ufficio per il processo (Upp). In Corte di appello, a fronte di un organico di 39 unità, al 30 giugno 2024 erano in servizio 37 funzionari, essendosi due previamente dimessi.