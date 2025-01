«Troppi animali feriti dalle tagliole», allarme a Lipari

«A causa delle tagliole sparse nelle Eolie mi sono ritrovata troppo spesso ad intervenire su cani e gatti per salvare loro la vita, amputandoli un arto…». A lanciare l’ennesimo appello è la veterinaria Laura Gulotta che da Palermo ormai da anni si è trasferita a Lipari. E sovente deve fare i conti con questa amara realtà che ovviamente la tormenta sempre di più.

«Ho deciso di intervenire pubblicamente perché non ne posso più - dice sconsolata - in nome del bene delle povere vittime che vengono sacrificate dall’uso delle tagliole. Tutti sappiamo (almeno spero!) che le tagliole sono vietate e che rappresentano l’essenza del bracconaggio. Nelle nostre isole Eolie è ancora presente l’utilizzo della tagliola e mi costa personalmente in quanto nello svolgimento della mia professione mi sono ritrovata troppo spesso ad intervenire su cani e gatti per salvargli le loro vite, amputando arti feriti. Qui sembra tutto normale mentre l’inferno continua. Voglio dire basta!».