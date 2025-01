Lipari, acqua non potabile per alcune zone dell'isola

Da novembre gli isolani delle borgate alte di Lipari avevano protestato per l’acqua gialla che usciva dai rubinetti. Ora sono stati resi noti i risultati delle analisi: l’acqua in molte località dell’isola non è potabile. E il sindaco Riccardo Gullo ha subito emesso una ordinanza per vietare l’uso.

Il sindaco: «Acqua vietata per fini alimentari e potabili»

«A seguito della nota trasmessa dalla società Ambiente & Sicurezza - spiega il sindaco Gullo - con la quale sono stati comunicati gli esiti delle determinazioni analitiche sui campioni di acqua potabile prelevati nell’acquedotto comunale, e dai quali è stata rilevata la presenza di coliformi totali non conformi ai valori di parametro nei serbatoi di Lami, Annunziata 2 Vie, Varesana e Monte Sant'Angelo, in attesa di ricevere ulteriori comunicazioni sull’esito delle nuove analisi è stato disposto dal responsabile del servizio idrico alla stessa società, di vietare in via precauzionale l’utilizzo dell’acqua proveniente dalla rete comunale per fini alimentari e potabili, fino al rientro nella norma dei parametri fissati dalla legge».