La fiction che scatenò l'incendio a Stromboli, condanne e sanzioni

Un anno e sei mesi di reclusione (pena sospesa) per i professionisti nel settore degli effetti speciali per il cinema Roberto Ricci ed Elio Terribili di Roma e sanzione pecuniaria di 15 mila 450 euro per la Best SFX S.r.l.s. Un anno di reclusione, sostituita dalla multa di 91 mila 250 euro, per il produttore Matteo Levi e Luca Palmentieri e sanzione pecuniaria di 116 mila 667 euro per la 11 Marzo S.r.l. La sentenza è stata emessa nel corso dell’udienza preliminare celebrata al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Gli imputati sono accusati del reato di disastro ambientale colposo a seguito del terribile incendio che devastò l’isola di Stromboli il 25/26 maggio 2022 durante le riprese della fiction «Sempre al tuo fianco».

Il gip Giuseppe Caristia, con un provvedimento di 35 pagine ha accolto la richiesta di patteggiamento proposta dagli imputati, previo parere favorevole dei pm Giuseppe Verzera e Luca Gorgone, che nei giorni scorsi avevano modificato l’imputazione relativamente alla determinazione del danno patrimoniale, in particolare modo con riferimento ai danni di natura idrogeologica.