Capo d'Orlando, varato il monitoraggio ambientale per la realizzazione del depuratore

Primo passo per la realizzazione dell'impianto di depurazione di Capo D'Orlando. Firmato, negli uffici del commissario unico alla depurazione e al recupero delle acque reflue, Fabio Fatuzzo, a Catania, il contratto di servizio di monitoraggio ambientale per l'impianto in provincia di Messina. Il provvedimento è indispensabile per la realizzazione dell’opera. La firma arriva dopo la consegna dei lavori avvenuta il 16 settembre del 2024. Il costo complessivo dell’opera è stimato in 12,8 milioni di euro.

«Il contratto di servizio di monitoraggio ambientale - si ricorda in una nota - è elemento fondamentale per la realizzazione dell’opera in quanto previsto ormai nelle norme vigenti e serve a stimare la contaminazione ambientale e delle superfici. Un processo questo che deve avere vita sino alla fine dei lavori con i Criteri ambientali minimi (Cam) per un continuo controllo sull'impatto ambientale. Anche per quanto riguarda i materiali di risulta bisogna indicare già nel contratto il modo in cui verranno riciclati. Da un punto di vista tecnico l'intervento di Capo d’Orlando - prosegue la nota - prevede ml'adeguamento e il potenziamento dell’esistente impianto di depurazione ubicato in contrada Tavola Grande in prossimità della foce del torrente Zappulla nel Golfo di Capo d’Orlando. Prevista anche la sostituzione della condotta sottomarina esistente per una lunghezza complessiva di circa 1.100 metri tramite la modalità Trivellazione orizzontale controllata»